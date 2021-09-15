Клинический психолог объяснил «психологическое неблагополучие» у современной молодежи

Клинический психолог Михаил Хорс обсудил с Общественной службой новостей причины психологического неблагополучия среди студентов.

ИА Nation News рассказало, что в 13 российских университетах прошло исследование, которое показало, что во время учебы во время пандемии три четверти студентов демонстрировали признаки «психологического неблагополучия».

«Чаще об эмоциональном выгорании говорят молодые люди. Молодежь воспитывают сейчас в новых правилах, им говорят, что можно рассказывать о том, что у тебя на душе, что можно раскрывать свои слабости. А более старшее поколение воспитывали по правилу, что ты должен быть сильным», — заметил специалист.

Он подтвердил, что молодежь действительно переживает все более эмоционально, а люди в возрасте от 35 лет — это те, кто в своей юности прошел через трудности. По его словам, значимая часть нынешней молодежи растет в условиях экономической стабильности. Они острее реагируют на менее серьезные проблемы из-за того, что у них незакаленная психика.