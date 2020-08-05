Клинический психолог объяснил, как распознать абьюзера в паре

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, как распознать абьюзера в паре. Он отметил, что психологическое насилие в России распространено сильнее физического.

Оно переходит от скрытого к очевидному в 70–80% семей. По словам специалиста, с ним сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Насилие может проявляться в виде манипулирования партнером, когда человек постоянно требует повышенного внимания к себе.

Некоторые воздействуют на возлюбленных с помощью жалоб, просьб и уговоров. Также часто психологический прессинг выражается в обесценивании слов, действий и эмоций близкого человека. Например, вместо похвалы партнер показывает всем видом, что успехи его половины недостойны внимания, пишет сайт NEWS.ru.

Еще абьюзеры как правило чрезмерно используют в общении сарказм и иронию, колко высказываются о внешности и других качествах собеседника. Так, мужчины порой любят пошутить на тему умственных способностей представительниц женского пола. Девушки-абьюзеры обычно делают удар по финансовой несостоятельности мужа или молодого человека.