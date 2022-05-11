Клинический психолог Нихара Краузе назвала признаки депрессии у детей и подростков

Если подросток находится в депрессии, он вряд ли расскажет об этом родителям, поэтому нужно наблюдать за состоянием и поведением своего ребенка, чтобы вовремя заметить тревожные симптомы. Как понять, что у подростка началась депрессия, рассказала клинический психолог Нихара Краузе для The Sun, об этом написала Lenta.ru.

Диагностировать депрессию может только специалист, но есть вещи, на которые стоит обратить внимание родителям, написало РИА ФАН. Например, необычное поведение ребенка — если он становится угрюмым, замкнутым, не хочет заниматься тем, что раньше приносило ему радость.

«Депрессия не у всех детей проявляется в виде грусти и подавленности, а самоуспокаивающее поведение, выражающееся в увлечении онлайн-играми и нежелании сталкиваться с реальной, а не виртуальной жизнью, и вовсе может казаться нормой для большинства подростков, но это не значит, что стоит терять бдительность. Если вас что-то тревожит в поведении ребенка, лучше обратитесь за помощью к врачу, чтобы оценить его физическое и психическое состояние», — сказала психолог.