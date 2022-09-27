Психолог Макухина назвала признаки асоциального поведения у ребенка | 360°

Общество 27 сентября 2022, 22:09 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Макухина назвала признаки асоциального поведения у ребенка

Читать 360tv в

В подростковом возрасте у ребенка начинается этап личностной и физической перестройки, его характер может меняться, появляется конфликтность. Какие признаки должны заставить родителей насторожиться, в разговоре с Lenta.ru рассказала детский клинический психолог Мария Макухина.

Негативные девиации в поведении ребенка могут проявляться в снижении успеваемости, вспыльчивостью и подавленностью. Подросток способен увлечься различными экстремальными видами досуга. Также на асоциальное поведение указывает склонность к агрессии по отношению к людям или животным и насилию.

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«Драки, шлепки, тычки, толчки, насмешки, угрозы, распространение слухов, травля в интернете — эти признаки должны насторожить родителей. Их ни в коем случае нельзя игнорировать в надежде, что „само пройдет“. Также стоит обратить внимание на проявление враждебности или намеренного игнорирования по отношению к кому-то, острые конфликты с важными для ребенка людьми, резкое изменение уклада жизни», — рассказала психолог.

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Одним из самых опасных проявлений девиации Макухина назвала суицидальное и самоповреждающее поведение — это нередко касается подростков старшего возраста.

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