Клинический психолог Москвин рассказал о способах борьбы с тревогой

Победить приступ тревоги могут помочь дыхательные практики или техника «заземления». Об этом Lenta.ru рассказал клинический психолог Вячеслав Москвин.

Одно из эффективных упражнений — дыхание «по квадрату».

«Представьте или нарисуйте и поочередно по четыре секунды смотрите на углы квадрата: первый угол вдох — второй угол задержка дыхания — третий угол выдох — четвертый угол задержка дыхания», — объяснил психолог.

Также справиться с внезапным приступом тревоги может помочь техника «заземления» и концентрация на собственном теле.

«Посмотрите вверх, потом вокруг себя, стараясь заметить все, что находится вокруг. Опуститесь на пол, постарайтесь сосредоточить внимание на физических ощущениях в тех частях вашего тела, которые касаются пола», — посоветовал Москвин.