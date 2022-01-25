Клинический психолог Мохова рассказала, как изменится отношение людей к врачам после пандемии

Клинический психолог временного госпиталя в «Ленэкспо» Юлия Мохова рассказала о последствиях пандемии коронавируса, а также объяснила, как изменится отношение людей к врачам, работающим в красной зоне. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам специалиста, к ней часто обращаются люди, которые жалуются на «туман в голове», то есть говорят о невозможности сконцентрироваться на прочитанном или увиденном, а также сообщают о трудностях с запоминанием.

Всех пациентов во время болезни психолог поделила на две категории, испытывающих астенизацию и потерю когнитивных возможностей.

«Я бы выделила две категории: астенизация, то есть потеря работоспособности, повышенная утомляемость, эмоциональная лабильность — с утра вроде бы настроение получше, вечером похуже, эмоциональные „качели“. И вторая категория — когнитивная, то есть потеря или частичная утрата интеллектуальных или когнитивных возможностей. Чаще всего пациенты жалуются на кратковременную потерю памяти», — заявила специалист.

Она отметила, что среди медспециалистов, работающих в красной зоне, наличия эмоционального выгорания не наблюдала. Все они, по ее словам, герои. А вот люди за время пандемии изменились, при этом не в лучшую сторону.

«Люди изменились, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Констатирую это как факт. Это понятно и объяснимо — люди не могут выстраивать свою жизнь в обычном, понятном для них распорядке. Мы, правда, не знаем, что будет через неделю, не всегда можем выстроить свое общение с родственниками, которые живут в другом городе. Мы не можем распланировать свой отпуск, не знаем даже, когда можно будет отправиться туда, куда хочется. Для многих людей большая проблема — работа. Для людей в бизнесе каждый день что-нибудь меняется», — добавила психолог.

После пандемии, на взгляд Моховой, изменится отношение к значимости труда медицинских работников. Например, появятся памятники врачам, тем, кто так и не вернулся с красной зоны.