Общество 15 апреля 2024, 14:46 Клинический психолог Майя Тум сообщила, что распознать истеричную женщину можно на первом свидании

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Истеричные женщины, как правило, выглядят яркими и темпераментными. Иногда они вульгарно одеваются и могут затмить в общении всех окружающих. Об этом изданию NEWS.ru сообщила клинический психолог Майя Тум.

В отношениях такие женщины ведут себя странно и импульсивно. У них прослеживается несогласованность мыслей, чувств и действий. Чаще всего они выражают свои эмоции через крики и слезы.

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«Они ссорятся через крики, претензии, потом слезы взахлеб до истошного задыхания. Они капризны и ревнивы», — пояснила психолог.

Чаще всего у таких женщин виден огонь в глазах, что, безусловно, привлекает мужчин, добавила Тум.