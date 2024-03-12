Общество 12 марта 2024, 18:35 Клинический психолог Хорс посоветовал родителям не сидеть в гаджетах при ребенке

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Безопасное время, которое ребенок может проводить в интернете или за гаджетами, — это ноль минут. Таким мнением поделился с Pravda.Ru клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

По его словам, насилие в компьютерных играх такое реалистичное, что начинает восприниматься ребенком как норма. Кроме того, дети получают мозаичную информацию при просмотре коротких роликов. Из-за того, что алгоритм потом выдает контент, похожий на понравившийся, мозг начинает вырабатывать дофамин, или гормон быстрого удовольствия.

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Отучить детей от смартфонов, если они уже привыкли к ним, крайне сложно. Однако психолог посоветовал стараться отвлекать их, переключать на живое общение, прогулки и семейные развлечения. Кроме того, важен собственный пример.

«Рекомендация для взрослых: дома и на работе не носить с собой смартфон, определить для него место где-то в углу и определить время, когда я заглядываю в смартфон. Например, раз в час я десять минут смотрю, кто мне позвонил и написал, а все остальное время не притрагиваюсь к телефону, особенно дома», — объяснил психолог.

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