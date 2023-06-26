Общество 26 июня 2023, 16:04 Клинический психолог Дмитриева: лучше всего завершать отпуск за два дня до выхода на работу

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Лучше всего завершать свой отпуск за два дня до выхода на работу, чтобы успеть переосмыслить впечатления и настроиться на рабочий процесс. Об этом «Пятому каналу» рассказала клинический психолог Анита Дмитриева.

Настроиться на рабочую деятельность поможет уборка, нахождение на природе, разговоры с друзьями о проведенном отпуске. В первые рабочие дни лучше всего не переусердствовать с делами, а подготовить план на неделю, написали «Известия».

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Психолог порекомендовала устраивать на работе небольшие перерывы, чтобы не допустить выгорания. Каждый два часа желательно отдыхать по 10 минут.