Клинический психолог Ахмерова: ухудшение аппетита может сообщать о депрессии | 360°

Общество 15 сентября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

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Viber Клинический психолог Ахмерова: ухудшение аппетита может сообщать о депрессии

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Ухудшение аппетита, апатия, повышенное чувство тревоги и отсутствие позитивных эмоций от тех вещей, которые раньше доставляли удовольствие, могут сообщать о наличии депрессии. Об этом RT рассказала клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова.

По ее словам, если человек более двух недель находится в упадническом состоянии, ему требуется незамедлительное обращение к специалисту.

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«Депрессией в современном мире могут называть как тяжелое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние. Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому, чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15—20 минут физической нагрузке, спать по семь-восемь часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами. Причем очень важно ложиться не в тот же день, когда нужно проснуться», — сообщила Ахмерова.

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Психолог посоветовала следить за водным балансом и обязательно включать в рацион фрукты и овощи.

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