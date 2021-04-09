Клинические исследования еще одной вакцины разрешили в России

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса. Она получила название «ЭпиВакКорона-Н».

«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 („ЭпиВакКорона-Н“) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (І-II фаза)», — сказано в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

Как написал «Фармацевтический вестник», «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидных антигенов. Ее разработал научный центр «Вектор».

Клинические исследования начнутся 8 апреля, их планируют завершить 30 сентября 2021 года.

Тем временем другая вакцина «Вектора» — «ЭпиВакКорона» — направлена в регионы. Всего более 230 тысяч комплектов. К настоящему времени этим препаратом привились свыше 20 тысяч россиян. К концу года планируют привить около пяти миллионов человек. Вакцина является однокомпонентной, но вводится дважды с интервалом в 21 день.