Клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс» одобрили в России

Клинические испытания еще одной вакцины против коронавируса начнут в России. Минздрав одобрил исследование препарата «Бетувакс». Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Разрешение на исследования препарата «Бетувакс-ков-2» выдано 27 сентября 2021 года. Оно действует до 31 августа 2022 года. Первый и второй этапы испытаний проведут на 170 пациентах. Об этом написал ТАСС.

Официально в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н».

В России полным ходом идет вакцинация от коронавируса, она началась еще в январе 2021 года. Полностью в стране за это время вакцинировались более 49 миллиона жителей. Эксперты не раз говорили, что среди тяжелобольных c COVID-19 практически нет тех, кто сделал прививку.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно уточнила, что среди зараженных штаммом «дельта» практически нет пациентов, которые прошли вакцинацию. Их число достигает около 2%. В частности, речь идет о людях, сделавших только первую прививку.