Общество 12 декабря 2022, 13:52 Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек пройдут в России

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Заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов в разговоре с РИА «Новости» рассказал о проведении в России клинических испытаний вакцины от аллергии на кошек.

Ученые работали над созданием вакцины в России и в Австрии.

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«Это была сложная и долгая работа… Следующий этап — клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023–2024 году, и последующая регистрация вакцины», — процитировал kp.ru Караулова.

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По словам ученого, препарат является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов.