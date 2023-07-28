Общество 28 июля 2023, 11:10 Клинические испытания нового вида вакцины от ковида «Спутник» начались в России Минздрав РФ: начались клинические испытания актуализированного варианта вакцины от ковида Pxhere

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Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник», актуализированная для защиты против новых вариантов вируса, проходит клинические испытания. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, написал ТАСС.

«Сегодня подготовлен уже и проходит клинические испытания новый вариант вакцины „Спутник“ для ревакцинации, который сделан под новые штаммы, которые циркулируют в мире», — сообщил он.

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Известиями», передавал сайт Стопкоронавирус, заявил, что вакцину можно будет экспортировать, в том числе на Африканский континент.

Заболеваемость коронавирусной инфекций в России заметно снизилась. По последним данным оперативного штаба, за неделю в стране выявили 3182 заболевших, 1110 пациентов попали в больницы.

Однако коронавирус никуда не исчез. Летом действительно зафиксировано падение заболеваемости, однако уже к осени все может измениться, писал «Царьград».