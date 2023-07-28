28 июля 2023, 11:10
Клинические испытания нового вида вакцины от ковида «Спутник» начались в России
Минздрав РФ: начались клинические испытания актуализированного варианта вакцины от ковида
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник», актуализированная для защиты против новых вариантов вируса, проходит клинические испытания. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, написал ТАСС.
«Сегодня подготовлен уже и проходит клинические испытания новый вариант вакцины „Спутник“ для ревакцинации, который сделан под новые штаммы, которые циркулируют в мире», — сообщил он.
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Известиями», передавал сайт Стопкоронавирус, заявил, что вакцину можно будет экспортировать, в том числе на Африканский континент.
Заболеваемость коронавирусной инфекций в России заметно снизилась. По последним данным оперативного штаба, за неделю в стране выявили 3182 заболевших, 1110 пациентов попали в больницы.
Однако коронавирус никуда не исчез. Летом действительно зафиксировано падение заболеваемости, однако уже к осени все может измениться, писал «Царьград».
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