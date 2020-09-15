Клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19 начнутся в РФ

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова в скором времени приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной. И это тоже хороший пример», — сказала Попова. Ее процитировало РИА «Новости».

По ее словам, миру нужно много разных вакцин от СОVID-19. Ведь у разных людей возможны разные реакции на прививку.

В данный момент в России идут клинические испытания вакцины новосибирского центра «Вектор». Ожидается, что этот препарат начнут производить уже в ноябре. Сейчас его тестируют 100 добровольцев.

Первой в мире вакциной от коронавируса стал российский препарат «Спутник V», созданный Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали в августе 2020 года. Сейчас она проходит постклинические испытания. В них принимают участие 40 тысяч россиян.

Прививку от коронавирусной инфекции уже сделали министр обороны России Сергей Шойгу, столичный мэр Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее Попова заявила, что Россия находится на 106-м месте в мире по числу летальных случаев от COVID-19. Всего в РФ коронавирусом заразились 1 073 849 человек.