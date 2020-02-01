Климкин призвал сделать жизнь россиян в ПАСЕ невыносимой

«Помните советский мультик про Буратино? „Пациент скорее жив, чем мертв“? Так сейчас и ПАСЕ. Совет Европы по уставу должен защищать права человека, но сейчас он превратился в инструмент для заигрывания с Россией — что обошлось ему очень дорого. Избранием Толстого [вице-спикером] ПАСЕ вообще себя опозорила и еще не раз об этом пожалеет. Это как пощечина самим себе», — написал Климкин в Fасеbook.

Украинский дипломат констатировал, что ПАСЕ впала в состояние «клинической смерти». Однако, по словам экс-главы украинского МИД, не следует прекращать борьбу. Нужно сделать так, чтобы мнение Украины всегда учитывали в ПАСЕ. Нужно к тому же дружить с единомышленниками, подчеркнул Климкин.

«Сделать так, чтобы жизнь стала невыносимой для российской делегации — возможно. И методично доставать Россиюпо поводу неисполнения резолюций ПАСЕ — тоже», — добавил дипломат.

Поэтому не следует покидать «поле боя», уверен Климкин. После проигранной битвы можно и нужно выиграть войну, заключил дипломат.