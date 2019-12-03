Клименко увидел пиар в заявлении ФБР про шпионские приложения из России

ФБР сочло российские приложения шпионскими. Национальной безопасности страны в частности угрожает FaceApp. Бывший советник президента РФ по интернету, владелец LiveInternet Герман Клименко рассказал «360», что причины могут заключаться в конкуренции.

Клименко напомнил о существовании детской поговорки, которая характеризует поведение беспокоящегося по тем или иным вопросам человека.

«У кого что болит — тот о том и говорит. Когда человека что-то беспокоит, он видит это во всем. Это говорит только о том, что само американское общество подходит к предлагаемым продуктам, понимая, что они могут привнести <…> для ФБР и безопасности», — сказал бывший советник президента России.

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Он напомнил, что «примерно тем же самым» занимаются в WhatsApp и Facebook. Когда речь идет о чужих программах, отношение кардинальным образом меняется.

«Есть шпионы, а есть разведчики. Вот мы внезапно в таких случаях превращаемся в шпионов», — сказал Клименко.

По словам владельца LiveInternet, едва ли российское приложение позволит по той же метке фотографии получить какие-то секретные данные.

«Мне кажется, эта история — больше пиар. <…> Вовлеченность в интернет-технологии используется для чисто экономических историй. Я объективно не вижу здесь ничего, кроме преференций», — подчеркнул он.

Клименко допустил, что причины случившегося можно объяснить лоббированием интересов какой-либо крупной корпорации.

«Все в рамках цивилизованного курса. Кто-то предложил выдавить с рынка приложение. <…> Это конкуренция», — заключил экс-советник российского президента.