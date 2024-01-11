Общество 11 января 2024, 13:50 Клименко указал на необходимость продвигать российскую «Википедию» через маркетинговые ходы

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Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» указал на необходимость продвижения российской «Википедии» через маркетинговые ходы. По его словам, любой продукт нуждается в грамотном пиаре.

«Сделать можно все что угодно. <…> Надо будет договариваться с „Яндексом“, потому что сейчас „Яндекс“ показывает по ответам „Википедию“ иностранную, а должна по ответам выдавать „Википедия“ русская», — сказал он.

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Продвижение продукта — не менее важная часть, чем его создание. Он привел в пример российский видео-хостинг Rutube, которые не сопоставим по популярности с разрекламированным иностранным сервисом Youtube.