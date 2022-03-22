Клименко предложил способ вернуть покинувших Россию программистов

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал, как можно вернуть в Россию программистов, которые уехали за рубеж. Об этом сообщила НСН.

По его словам, для молодых специалистов нужно отменить призыв в армию. Он отметил, что в целом этот вопрос сложный, его следует решать комплексно.

«Я бы не сказал, что его можно решить сегодня, потому что сейчас сложная эмоционально-технологическая обстановка, но с осени мы почувствуем дефицит кадров», — заключил Клименко.