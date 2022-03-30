Клименко обозначил три меры для обеспечения РФ программистами

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко обсудил с «Радио 1» меры, которые помогут компенсировать недостаток кадров в российской IT-сфере.

ИА Nation News отметило слова Клименко о том, что государству нужно прямо сейчас растить новых специалистов. Для этого, по его мнению, нужны три меры поддержки: бронь от армии, отмена ЕСН и НДС.

«По большому счету, программист — это не знания, это навык. Поэтому специализированные вузы для них необязательны. И нам сейчас нужны люди с навыками», — добавил Клименко.