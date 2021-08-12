Клименко назвал минусы использования блюра в кино

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал радиостанции «Говорит Москва», почему считает неправильным использовать блюр в кино. По его мнению, такая практика может иметь обратный эффект.

Клименко пояснил, что заблюренные фрагменты только еще больше привлекут внимания зрителей. К тому же, нелогично блюрить, например, сигареты в фильмах, где присутствуют сцены насилия или откровенные сцены.

«Есть реальные совершенно истории, которые раньше были разрешены, а сейчас как-то они уже смотрятся не очень. Например, смотреть старые фильмы, там везде курят. Что с ними делать? Блюрить — это еще хуже, вы же понимаете. Во-первых, это вызывает больший интерес. А потом этот фильм обычно, если это старые боевики, там и изнасилования, там и убийства, и кровища, и монстры. А тут вроде сигареты защищаем. Поэтому новая этика, которая пришла, произошел парадокс, который надо четко признать, там чуть шире история, что реальная жизнь развивается существенно быстрее, чем законодатель успевает среагировать», — сказал Клименко.