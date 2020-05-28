    28 мая 2020, 13:32

    Климатологи предупредили о температурных аномалиях летом в РФ и странах СНГ

    Артур Блянихов

    В материалах 18-го климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам говорится, что этим летом температура в Западной Сибири превысит норму с вероятностью более 60%. Об этом сообщило ИА RNS.
    Климатологи предупредили о температурных аномалиях летом в РФ и странах СНГ

    По данным информагентства, с вероятностью около 40% положительные аномалии температуры прогнозируются в Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане, а также в восточных, западных и южных регионах Казахстана.

    Отмечается, что прогнозы температуры в странах СНГ, относящихся к Европейской части, имеют высокую неопределенность. Ожидается, что температурный фон в южных регионах Европейской части будет выше нормы с вероятностью около 40%.

    «На юге Европейской части количество осадков, вероятно, будет около и ниже нормы. Избыток осадков с вероятностью 45-55% прогнозируется на юге Сибири и Дальнего Востока, в отдельных регионах северо-востока России», — обратили внимание климатологи.

    В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какими темпами идет повышение температуры воздуха в России.

    По его словам, в европейской части в среднем теплеет на 0,4 градуса за 10 лет, а в северных регионах — на 0,6-0,8 градуса.