Климатологи предупредили о температурных аномалиях летом в РФ и странах СНГ

По данным информагентства, с вероятностью около 40% положительные аномалии температуры прогнозируются в Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане, а также в восточных, западных и южных регионах Казахстана.

Отмечается, что прогнозы температуры в странах СНГ, относящихся к Европейской части, имеют высокую неопределенность. Ожидается, что температурный фон в южных регионах Европейской части будет выше нормы с вероятностью около 40%.

«На юге Европейской части количество осадков, вероятно, будет около и ниже нормы. Избыток осадков с вероятностью 45-55% прогнозируется на юге Сибири и Дальнего Востока, в отдельных регионах северо-востока России», — обратили внимание климатологи.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какими темпами идет повышение температуры воздуха в России.

По его словам, в европейской части в среднем теплеет на 0,4 градуса за 10 лет, а в северных регионах — на 0,6-0,8 градуса.