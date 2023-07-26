Общество 26 июля 2023, 12:41 Климатолог Зайцева: жара в Европе и прохлада в Центральной России вызваны движением воздушных масс

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Жара в Европе и прохлада в центральной части России вызваны характером движения воздушных масс. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

В Европе жара случилась на фоне вторжения воздушных масс со стороны пустыни Сахара. Как заметила климатолог, там установилась область высокого давления.

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Зайцева добавила, что чрезмерная политизация климатической повестки не дает специалистам спокойно разобраться в причинах радикальных погодных изменений.