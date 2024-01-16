Общество 16 января 2024, 15:21 Климатолог Шувалов рассказал, что полуоттепель в Центральной части России продлится недолго

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Несмотря на то, что за последние дни температура в Центральной части России поднялась на 20 градусов, полуоттепель продлится недолго. Об этом изданию «Ридус» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам климатолога, погодные «качели» продолжают удивлять россиян, хотя крещенская ночь и будет теплой.

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«У нас среда и ночь на четверг будут достаточно холодными, по области в ночь до минус двадцати градусов», — добавил Шувалов.

Температура воздуха в ближайшие выходные снова понизится до -15... -20 градусов, сказал он.