Общество 04 июля 2023, 11:27 Климатолог Семенов заявил, что число природных пожаров растет по естественным причинам

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Природные пожары возникают в мире зачастую по естественным причинам. Об этом Ura.ru сообщил научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семенов.

По его словам, частой причиной возникновения являются такие природные явления, как молнии. На это накладываются засушливая и жаркая погода. В результате — природные пожары охватывают огромные территории.

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Но нельзя списывать со счетов и другой немаловажный фактор — человека. Потому что именно неаккуратность людей тоже часто вызывает пожары, которые потом мгновенно разносятся ветром. Поэтому Сергей Семенов призвал вести себя внимательнее и помнить, что возгорание может начаться с незатушенной спички или брошенного осколка.

«Человек стал чаще бывать в лесу в целях туризма, отдыха, собирательства (ягод и грибов) и не всегда себя аккуратно ведет. Поэтому, с одной стороны, увеличились климатические предпосылки для лесных пожаров, с другой стороны увеличились антропогенные», — отметил климатолог.

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