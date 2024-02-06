Общество 06 февраля 2024, 18:22 Климатолог Семенов выступил против введения шестой категории ураганов

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Нет никакой необходимости во введении шестой категории ураганов, потому что их мощь зависит только от температуры поверхности океана и сдвига ветра с высотой. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал заведующий лабораторией климатологии в Институте географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, нет никакой взаимосвязи между силой ураганов и изменениями климата. Ученый объяснил, что в разные периоды наблюдался то их рост, то спад. Однако нет никакой доказательной базы, указывающих на то, что при потеплении климата ураганов станет больше.

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«До конца XX века считалось, что они растут, и много было ураганов, потом был выявлен спад в частоте и интенсивности ураганов, которые соответствуют благопериодным колебаниям температур в Северной Атлантике. Поэтому однозначно сказать, что при потеплении будут более сильные ураганы, нельзя», — отметил климатолог.

Ранее сообщалось, что американские ученые выступили с предложением ввести шестую категорию классификации ураганов из-за сильных штормов, которые недавно обрушились на побережье.

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