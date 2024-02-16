Общество 16 февраля 2024, 16:00 Климатолог Семенов предположил, что в будущем российские зимы станут теплее и короче

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Россия характеризуется крайне сильной погодной изменчивостью, как и любая континентальная территория. Об этом рассказал и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с радиостанцией «КП».

По его словам, с 1970-х годов в стране наблюдается тенденция к потеплению, которая совпадает с глобальным трендом.

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Климатолог предположил, что в последующие десятилетия российские зимы станут теплее и короче. Однако количество осадков будет только увеличиваться, добавил RT.