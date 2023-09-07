Общество 07 сентября 2023, 11:27 Климатолог Семенов: Нидерландам грозит затопление из-за подъема уровня мирового океана

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К концу века многие ученые прогнозируют подъем уровня мирового океана на три метра. Это может привести к затоплению части Нидерландов, сообщил климатолог, профессор Сергей Семенов в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, также поднятие уровня моря приведет к затоплению части стран, которые целиком расположены в прибрежной зоне — в первую очередь это коснется Бангладеша и Джибути. Причиной этому станет сильное потепление, которое ожидается в 21 веке.

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Отмечается, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире уже начался климатический коллапс.