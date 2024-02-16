16 февраля 2024, 18:49
Климатолог Семенов назвал зиму 2024 года снежной, но не катастрофичной
В этом году зима немного более снежная, чем обычно, но в целом не катастрофичная. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.
По его словам, зима проходит с аномалиями. Но это означает лишь, что она выходит за рамки нормы, но каких-то чудовищных или разрушительных последствий этого не было.
Реклама
Как добавил RT, около 40 лет назад зимы в России были гораздо более снежными.
«Аномальная — да, но вполне себе зимняя зима. Отличие — относительно теплых зим, к которым мы привыкли в последние годы, когда под Новый год мы гадали: выпадет снег, не выпадет», — подчеркнул климатолог.
Погода
Реклама
Реклама