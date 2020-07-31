Климатолог рассказала, почему лето стало аномально жарким в этом году

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, почему лето стало аномально жарким в России в нынешнем году. По ее словам, причина кроется в смене западного ветра на южный.

Она отметила, что на всем северном полушарии в ближайшие годы будет увеличиваться средняя температура, информирует сайт Ura.ru.

«Эти два года очень аномальные по всему земному шару. Тренд такой — для северного полушария, где больше суши, температура растет, так как оно быстрее прогревается и быстрее остывает. К примеру, на Алтае сейчас жарче, чем в Сочи. В Челябинске также наблюдался температурный рекорд — 42 градуса в тени», — пояснила специалист.

Эксперт заметила, что в скором времени начнут учащаться стихийные явления. Например, будет происходить больше смерчей и шквалов. В этих процессах играет роль так называемая подстилающая поверхность, на которую оказывает влияние человек. Это происходит, когда люди осваивают дикую природу.

Пестрякова уточнила, что парниковый эффект на глобальную циркуляцию не влияет. Она добавила, что вскоре планета начнет страдать от локальной засухи. Так, на юге Челябинской области температура повышается, а объем осадков падает.