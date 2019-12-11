Климатолог предрек россиянам зиму по-европейски к середине века

«Можно говорить о сближении к середине века, но у нас ни к 2050, ни к 2100 году бесснежной зимы не будет», — цитирует специалиста ИА Ura.ru.

По его словам, мы приближаемся медленными темпами к европейской зиме, а вот московский и европейский климат теплеют синхронно. Он добавил, что зимы теплеют ощутимо, а вот лето в России жарче не становится.