Климатолог Пестрякова предупредила о влиянии природных катаклизмов на метеозависимых людей

Аномально теплая погода установилась в феврале по всей России. А в некоторых регионах идут сильные снегопады. Все это может привести к природным аномалиям весной, а также плохо сказаться на метеозависимых людях, рассказала «ФедералПресс» климатолог, кандидат географических наук, доцент Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

Из-за резких перемен погоды и потепления у людей может снижаться давление, особенно это касается тех, кто ослаблен после болезни.

«То есть „медицинские“ типы погоды усугубляются в связи с потеплением. У людей появляется отек и отдышка и другие вещи», — сказала эксперт.

Из-за перепадов погоды во многих регионах весна может ознаменоваться природными катаклизмами.

«Усилилась засушливость, осадков стало меньше. Это наблюдается в Оренбургской области, по всей степной зоне. Надо иметь в виду следующее, что много снега в европейской зоне России. На юге страны возможно большое снегоскопление, возможно подтопление территорий, но если снег будет сходить постепенно, то будет просто хорошее увлажнение почвы», — считает Пестрякова.