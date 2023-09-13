13 сентября 2023, 11:43
Климатолог Пестрякова объяснила, что бабье лето приходит в несколько этапов из-за аномалий
Раньше бабье лето было или в сентябре и считалось ранним, или поздним — уже в октябре, а сейчас погода меняется волнами в несколько этапов. Об этом «ФедералПресс» рассказала климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
По ее словам, периоды тепла и холода по несколько раз сменяют друг друга. Такие метеорологические качели связаны с климатическими аномалиями. В разных регионах происходят совершенно несвойственные им погодные явления, как, например, ливни в Москве в сентябре.
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Чем именно вызваны такие изменения, неизвестно. Однако ученые не исключают влияние парниковых газов.
Климат
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