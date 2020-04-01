    01 апреля 2020, 21:58

    Климатолог объяснил причину появления арктической озоновой дыры

    Артур Блянихов

    Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев разъяснил ИА НСН, что холодная погода и самоизоляция снижают риски от озоновой дыры.
    Климатолог объяснил причину появления арктической озоновой дыры

    По данным информагентства, рекордно большая озоновая дыра появилась над Арктикой. В профильных СМИ ее появление объясняют климатическими изменениями.

    По словам Киселева, арктическая озоновая дыра образовывается в связи с несколькими факторами.

    Один из них заключается в образовании циркумполярного вихря. Он крутится вокруг определенной области и не допускает притока воздуха из других широт, где он богаче озоном.

    «Это как раз сейчас и произошло. Но это не очень опасно на данный момент, потому что ультрафиолет, задерживаемый в озоновых дырах и губительный для всего живого, наносит вред, попадая на открытые участки кожи, а к этому сейчас не располагает погода, да еще и карантин накладывает свой отпечаток», — заметил специалист.

    Он добавил, что именно в Антарктиде наиболее широко распространен факт наличия озоновых дыр. Они есть и в северной части Земли, но там они менее ярко выражены.