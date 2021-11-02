Климатолог объяснил, почему ноябрь является самым «грустным» месяцем

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин назвал самый «грустный» месяц в России. По его словам, из-за уменьшения светового дня и снижения температуры воздуха ноябрь является самым пессимистичным для россиян. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Несмотря на то, что в начале календарной зимы светлое время суток еще больше сократится, такой «темени», как в ноябре, уже не будет.

«У природы нет плохой погоды, но есть ноябрь. Это достаточно темный месяц на большей части территории России, а еще он холодный. То есть в ноябре снега и нормальной солнечной зимы еще нет, но и бабьего лета уже больше нет. Поэтому ноябрь по погоде — это грустный месяц для россиян. Понятно, что в декабре будет еще меньше света и больше холода, но тогда снег будет отражать свет, а это значит, что темени, как в ноябре, уже не будет», — сказал Кокорин.

Из-за глобального потепления на планете температура воздуха немного повышается, в том числе теплеет и ноябрь. В среднем потепление происходит на 0,5 градуса за десятилетие, но есть места в России, где ноябрь теплел на пять градусов. Это происходит на севере Якутии, заключил климатолог.