Климатолог объяснил, когда российские зимы станут бесснежными
Климатолог, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил, когда российские зимы станут бесснежными, пишет портал «Ридус».
По словам специалиста, настоящие модели изменения климата на территории нашей страны при современных темпах выброса парниковых газов в атмосферу не предусматривают серьезных перемен в режимах погоды на большей части территории РФ.
«В холодный период снежный покров на территории России все равно будет оставаться. Другое дело, что он будет сокращаться. В Сибири снег зимой будет, хотя его граница отодвинется на сотню километров на север», — отметил метеоролог.
Семенов уточнил, что жители европейской части страны уже через несколько десятилетий будут свидетелями полностью бесснежных зим. Как он считает, россияне не увидят сугробов уже в 2070–2080-х годах. Возможно, что снег пропадет и раньше — через 30-40 лет, в 2060-х годах.