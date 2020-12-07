Климатолог объяснил, когда российские зимы станут бесснежными

По словам специалиста, настоящие модели изменения климата на территории нашей страны при современных темпах выброса парниковых газов в атмосферу не предусматривают серьезных перемен в режимах погоды на большей части территории РФ.

«В холодный период снежный покров на территории России все равно будет оставаться. Другое дело, что он будет сокращаться. В Сибири снег зимой будет, хотя его граница отодвинется на сотню километров на север», — отметил метеоролог.

Семенов уточнил, что жители европейской части страны уже через несколько десятилетий будут свидетелями полностью бесснежных зим. Как он считает, россияне не увидят сугробов уже в 2070–2080-х годах. Возможно, что снег пропадет и раньше — через 30-40 лет, в 2060-х годах.