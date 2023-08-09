Общество 09 августа 2023, 10:43 Климатолог Кокорин: в Центральной части России учащаются волны жары

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Климатолог Алексей Кокорин в разговоре с изданием URA.RU рассказал, что учащаюшиеся волны жары в Центральной части России могут негативно сказываться на здоровье граждан.

Главная проблема этих волн в том, что они в умеренных широтах стали длиться дольше. Если ранее такое явление можно было наблюдать раз в 50 лет, то сейчас — раз в 10 лет и даже раз три года.

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«А это для здоровья людей плохо», — добавил Кокорин.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал россиянам больше времени проводить у водоемов, чтобы легче справиться с жарой.