Общество 18 июля 2023, 12:52 Климатолог Кокорин рассказал, что в России из-за глобального потепления растет пожароопасность

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Глобальное потепление — это проблема для России, потому что из-за него растет риск торфяных и лесных пожаров. Об этом Ura.ru рассказал климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, проблема стоит достаточно остро для всего мира. В России оно вызывает более длительные периоды жаркой и засушливой погоды. Специалисты уже отмечают изменение климата в эту сторону. Однако Алексей Кокорин отметил, что в России процесс идет не слишком быстро, поэтому есть время подготовиться и принять меры для того, чтобы не допустить большого количества лесных пожаров.

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