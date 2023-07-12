Общество 12 июля 2023, 12:22 Климатолог Кислов заявил, что из-за изменения климата к середине века на Урале потеплеет на 2 градуса

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Ученые внимательно следят за изменениями климата на Урале и прогнозируют, что еще через 25-27 лет температура здесь вырастет на два градуса. Об этом Ura.ru рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов.

По его словам, в данном конкретном случае нельзя говорить именно о глобальном потеплении. Потому что тогда теплеть должно было бы по все России. Скорее всего, речь идет о региональных изменениях климата, которые и вызывают повышение температур.

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«Это не совсем обычно. Мы глаза на это закрывать не можем, но говорить, что это проявление изменения климата, глобального потепления было бы неправильно», — отметил Кислов.

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