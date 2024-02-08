08 февраля 2024, 18:24
Климатолог Киселев рассказал, что давать циклонам женские имена — это традиция
Циклонам принято давать женские имена, причем их выбор зависит исключительно от фантазии синоптика. Об этом «ФедералПресс» рассказал климатолог, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев.
Он объяснил, что единственное условие — не повторяться. Как только новое имя выбрано, его вычеркивают из списка. Какой-то веской причины называть циклоны именно так, нет. По словам климатолога, это дань традиции.
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«Это просто дань традиции. Возможно, кому-то показалось, что женщина страшна во гневе», — рассказал Киселев.
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