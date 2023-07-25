Общество 25 июля 2023, 15:09 Климатолог Карнаухов заявил, что глобальное потепление даст возможность россиянам жить в районе Ледовитого океана

Читать 360tv в

Несмотря на то, что глобальное потепление принесет миру и России больше минусов, чем плюсов, положительные моменты в нем все же есть. Например, россияне смогут жить на побережье Ледовитого океана. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

При глобальном потеплении все климатические зоны смещаются немного севернее, а у России есть большие территории в этих областях. Там, где сейчас холодно и не могут расти культуры, при изменении климата это станет вполне возможным.

Реклама

Среди минусов глобального потепления можно выделить следующие: разрушение построек в зоне вечной мерзлоты, лесные пожары, наводнения, засухи.