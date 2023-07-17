Общество 17 июля 2023, 11:15 Климатолог Карнаухов объяснил сильную жару в некоторых регионах России перестройкой течений в Тихом океане

Читать 360tv в

В ряде российских регионов в начале июля стояла такая сильная жара, что были побиты температурные рекорды. Это может быть связано с явлением Эль-Ниньо, перестройкой течений в Тихом океане. Об этом радиостанции Sputnik рассказал научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

По его словам, из-за Эль-Ниньо поднимается на пару градусов температура в Тихом океане, что способствует глобальному потеплению и тому, что растет температура в Европе и России.

Реклама

Но в этом году эксперты надеются на благоприятное развитие событий без масштабных лесных и торфяных пожаров. Благодарю большому количеству осадков, риски минимальны.

«Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России», — отметил климатолог.

Авторы: