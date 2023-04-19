Общество 19 апреля 2023, 14:05 Климатолог Юлкин объявил лето-2023 одним из самых теплых в истории

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Лето 2023 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом изданию Lenta.ru сообщил специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин.

Все зависит от того, дойдут ли до России волны жары из Атлантики.

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«Волны жары, которые бушевали в прошлом году в Европе, тогда миновали в значительной степени Центральную Россию. Но они могут все-таки добежать до нас, тогда мало не покажется», — процитировал kp.ru Юлкина.

Предыдущие два года в Центральной части России климатолог назвал не совсем жаркими по причине прихода холодного потока воздуха с Тихого океана.