Общество 29 марта 2024, 15:17 Климатолог Иошпа спрогнозировал дождливый апрель в Ростовской области

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С конца марта в Ростовскую область придет похолодание. При этом температурные показатели будут в пределах нормы. Что касается апреля, в этом месяце прогнозируются частые осадки в виде дождей, рассказал kp.ru климатолог Александр Иошпа.

В конце этой недели ожидается потепление. На выходных столбики термометров будут показывать до +20 градусов. Теплый воздух принесет южный циклон, написала rostovgazeta.ru.

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