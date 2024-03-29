29 марта 2024, 15:17
Климатолог Иошпа спрогнозировал дождливый апрель в Ростовской области
С конца марта в Ростовскую область придет похолодание. При этом температурные показатели будут в пределах нормы. Что касается апреля, в этом месяце прогнозируются частые осадки в виде дождей, рассказал kp.ru климатолог Александр Иошпа.
В конце этой недели ожидается потепление. На выходных столбики термометров будут показывать до +20 градусов. Теплый воздух принесет южный циклон, написала rostovgazeta.ru.
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Ранее СМИ сообщали, что число аномально жарких дней в Ростове-на-Дону выросло вдвое за 70 лет.
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