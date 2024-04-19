Общество 19 апреля 2024, 13:03 Климатолог Иошпа посоветовал не ждать жаркое лето в Ростовской области

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Климатолог Александр Иошпа заявил, что жаркое лето в Ростовской области ждать не стоит. Аномально теплая погода в регион не придет, отметил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, этот сезон окажется облачным и, возможно, дождливым. Даже если столбики термометров поднимутся до высоких значений, ощущаться жара будет слабо.

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Специалист напомнил, что апрель в области выдался относительно сухим, из-за чего увеличивается вероятность существенных осадков в летние месяцы, добавил сайт RostovGazeta.ru.