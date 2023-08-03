Общество 03 августа 2023, 17:27 Климатолог Чернокульский: условий для возникновения ураганов и смерчей в России становится больше

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Природных условий для массового появления ураганов и смерчей во многих регионах России становится все больше. Об этом сообщил климатолог, эксперт института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, к образованию опасных явлений приводят изменения климата. Торнадо и смерчи возникают в основном в теплое время года из-за перемещений воздушных масс.

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Климатолог отметил, что это может привести к возникновению природных явлений более высокой интенсивности.