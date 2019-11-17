  • Синоптики назвали сроки прихода климатической зимы в Москву

    17 ноября 2019, 13:25

    Алена Макаренко

    Климатическая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября. Правда, с опозданием на 11 суток. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова привело РИА «Новости».
    Синоптики назвали сроки прихода климатической зимы в Москву

    В этот день среднесуточная температура понизится до отрицательных значений.

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    В начале недели сохранится пасмурная погода, возможны моросящий дождь, дымка и туман. Термометры будут показывать значения на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

    Однако начиная с ночи 20 ноября арктический антициклон в столице усилится. По словам Тишковца, начнется «подтяжка» более холодного субконтинентального воздуха. Из-за этого температура опустится до ноля и уже не будет подниматься до положительных значений.

    И тогда с 21 ноября в Москве начнется климатическая зима.

    Под наступлением климатической зимы подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. В четверг на улице будет -2…-7 градусов, а днем — ноль. А следующие три дня температура в столице будет на один-два градуса ниже нормы. Днем ожидается до 0…-5 градусов.

    Тем не менее по-настоящему снежная зима придет в Москву только 1 декабря, заявил Тишковец. До первого дня календарной зимы в столице будут сохраняться малооблачная погода и засушливость.