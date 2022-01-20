Климат Ямала потеплел на 3,5 градуса за 50 лет

Среднегодовая температура на Ямале выросла на 3,5 градуса за последние 50 лет. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на данные Научного центра изучения Арктики.

Каждые 10 лет в регионе становилось теплее в среднем на 0,7 градуса. Наиболее серьезные климатические изменения произошли в период с 2010 года. Специалисты отмечают, что хорошего в этом мало.

«Последствиями климатических изменений стали интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв», — рассказал заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики, кандидат географических наук Роман Колесников.