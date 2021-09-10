Клиенты «Восточного» смогут погасить задолженность по кредитным картам в беспроцентную рассрочку

Держателям кредитных карт банка «Восточный» можно будет погасить долг по карте в рассрочку на 8 месяцев и без процентов.

11 октября дебетовые и кредитные карты банка «Восточный» переходят на обслуживание в Совкомбанк на условиях карты «Халва». Если на момент перехода по карте образовалась задолженность, ее можно будет погасить в беспроцентную рассрочку в течение восьми месяцев. Например, если долг по кредитке составляет 80 тысяч рублей, клиенту нужно вносить ежемесячный платеж в 10 тысяч рублей в течение восьми месяцев и без просрочек, чтобы избежать переплаты.

Совкомбанк предлагает всем держателям карт «Восточного» суперусловия по карте рассрочки «Халва». Это беспроцентная рассрочка на любые онлайн и оффлайн покупки в 239 тысячах магазинов-партнеров, начисление кешбэка за покупки собственными средствами и в рассрочку, выплата процентов на остаток средств по карте, бесплатное обслуживание по карте.

При этом клиентам «Восточного» не придется менять свою карту. После перехода в Совкомбанк карта сохранит свой прежний 16-тизначный номер, срок действия, СVV и PIN-код и будет называться «Халва — Восточный». При этом, поменяются реквизиты счета, к которому привязана карта. Новые реквизиты можно будет посмотреть сразу после перевода карты в Совкомбанк в приложении «Халва — Совкомбанк» или личном кабинете.

«Мы рады предложить клиентам „Восточного“ специальные условия по гашению текущей задолженности по их кредитным картам на условиях беспроцентной рассрочки равными долями в течение восьми месяцев. Наша цель — показать держателям кредитных карт все преимущества беспроцентной рассрочки перед кредитками: отсутствие переплат, прогнозируемые комфортные платежи, возможность эффективно планировать свои траты. Сервисы рассрочки становятся все более популярны во всем мире, и мы уверены, что эта модель использования лимита будет постепенно вытеснять модель кредитных карт», — сказала Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка.

Дополнительно держатели дебетовых карт «Восточного» в подарок получат подписку «Халва Десятка» на четыре месяца, а держатели кредиток — подписку «Халва Десятка» и опцию «Все и везде» на такой же период действия. Это даст возможность совершать покупки у партнеров в 10-месячную рассрочку, а также снимать наличные, делать переводы и покупки не у партнеров заемными средствами в рассрочку на три месяца без комиссии.