Клиенты «Тинькофф» пытались выведать внутренние данные компании
Юрист «Тинькофф.Страхования» попался на подготовке рассекречивания внутренних данных компании
Сотрудник сервиса «Тинькофф.Страхование» планировал передать внутренние документы компании недовольным клиентам площадки. Об этом сообщил РБК.
Таким образом работник, который занимал должность юриста, хотел посодействовать клиентам. С их помощью на «Тинькофф» планировали подать в суд.
Речь идет о юристе «Тинькофф Страхования», который попытался выгрузить сканы судебных документов по делам страховой компании, с которыми взаимодействует в рамках рабочих процессов», — рассказал РБК источник в «Тинькофф».
Он уточнил, что юрист пытался скачать несколько файлов общим размером 208 гигабайт. В них содержались и персональные данные клиентов. Действия бывшего сотрудника «Тинькофф.Страхования» пресекли. Самого юриста уволили, а утечки данных не произошло.
За попытку скачивания внутренних файлов бывшему сотруднику сервиса грозит до семи лет тюрьмы. Юристу уголовное дело по статье о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну (183 УК).